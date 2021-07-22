«Челси» может вернуть Эдена Азара

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси», сообщает AS.

По данным источника, в лондонском клубе рассматривают возможность возвращения бельгийского нападающего. Отмечается, футболист поддерживает хорошие отношения с несколькими ключевыми игроками «Челси» и был бы не против вернуться.

Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.

На минувшем чемпионате Европы по футболу 2020 года Азар провёл за сборную Бельгии четыре матча, в которых отметился результативной передачей.