«Челси» может вернуть Эдена Азара
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар может вернуться в лондонский «Челси», сообщает AS.
По данным источника, в лондонском клубе рассматривают возможность возвращения бельгийского нападающего. Отмечается, футболист поддерживает хорошие отношения с несколькими ключевыми игроками «Челси» и был бы не против вернуться.
Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года за € 115 млн. До этого он семь лет защищал цвета «Челси», а в начале карьеры играл за «Лилль». В завершившемся сезоне Эден принял участие в 14 матчах испанской Примеры, забил два гола и отдал две результативные передачи.
На минувшем чемпионате Европы по футболу 2020 года Азар провёл за сборную Бельгии четыре матча, в которых отметился результативной передачей.
Новость по темеЭден Азар стал лицом рекламы бургеров
Комментарии
- 22 июля 2021
-
04:15
-
03:58
-
03:24
-
02:55
-
02:14
-
01:53
-
01:23
-
00:49
-
00:23
-
00:21
-
00:08
- 21 июля 2021
-
23:51
-
23:32
-
23:32
-
23:08
-
22:50
-
22:41
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
21:55
-
21:39
-
21:34
-
21:18
-
21:14
-
20:54
-
20:38
-
20:32
-
20:29
-
20:10
-
20:06
-
19:45
-
19:37
-
19:23
-
19:19
Партнерский контент