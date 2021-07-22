Тошич: однажды Вагнер пропал на 3-4 дня, а затем вернулся и оформил дубль в победном матче

34-летний сербский полузащитник казахстанского «Тобола» Зоран Тошич высказался об игре бразильца Вагнера Лава из «Кайрата», с которым он выступал в составе московского ЦСКА.
«Каждый раз, когда меня просят назвать лучших партнёров по команде в карьере, Вагнер безусловно входит в тройку лучших. И позвольте мне напомнить вам, что когда-то я был членом самой большой команды в мире и лучшей команды на планете — «Манчестер Юнайтед». Представьте, насколько могущественен Вагнер, когда, по моему скромному мнению, он превзошёл некоторых асов из того «Манчестер Юнайтед». Такой талант, чувство футбола и мяча. Одно удовольствие! Настоящий бразилец. Конечно, как и у каждого южноамериканца, у него есть слабые места, но он профессионал. На него всегда можно положиться.
Однажды мы несколько дней не знали, где был Вагнер Лав. Ни игроки, ни члены тренерского штаба, ни какие-либо другие люди из клуба. Паника длилась три-четыре дня. А потом он просто появился в пятницу и сказал тренеру, что готов к игре. В субботу он забил два гола — и мы выиграли 2:0. И что ему скажешь? Лучше его не спрашивать, ха-ха», — цитирует Тошича Mozzart Sport.
В текущем сезоне Тошич принял участие в семи играх за «Тобол», в которых отметился тремя забитыми мячами.
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