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Предложение по Влашичу из Франции и ограничения на посещение игр РПЛ. Главное к утру

Предложение по Влашичу из Франции и ограничения на посещение игр РПЛ. Главное к утру
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Николой Влашичем интересуются не только в Италии, запутанная история с допуском болельщиков на матчи РПЛ и результаты выбора игроков от нового клуба НХЛ — «Сиэтл Кракен». Главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Монако» сделал предложение ЦСКА по покупке Влашича.

2. Российский футбол останется без зрителей? Ситуация с проходом на матчи РПЛ.

3. Полный выбор «Сиэтл Кракен» на драфте расширения НХЛ.

4. Рублёв стартует на Олимпиаде с игры с японцем Нисикори, Медведев — с казахстанцем Бубликом.

5. Капелло, Адвокат, Раньери и Клинсман хотели возглавить сборную России.

6. «Краснодар» объявил о переходе Кристоффера Олссона в «Андерлехт».

7. В Puma объяснили, почему «Крылья», «Сочи» и «Краснодар» презентовали одинаковую форму.

8. «Рубин» выпустил новый музыкальный клип со Слуцким, читающим рэп на татарском.

9. Усэйн Болт заявил, что современные спринтеры получили несправедливое преимущество.

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