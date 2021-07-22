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Иско досрочно покинул тренировку «Реала» из-за реакции на прививку от коронавируса

Иско досрочно покинул тренировку «Реала» из-за реакции на прививку от коронавируса
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Полузащитник мадридского «Реала» Иско не смог завершить последнюю тренировку команды, сообщает Marca.

У футболиста спустя несколько минут после начала занятия проявились симптомы простуды, и он досрочно покинул поле. Отмечается, что испанец перед этим проходил два теста на коронавирус и оба были отрицательными. Предполагается, что организм Иско таким образом отреагировал на прививку от COVID-19, которую сделал 19 июля вместе с несколькими одноклубниками.

Перед стартом сезона-2021/2022 «Реалу» предстоит провести два товарищеских матча. 25 июля «сливочные» сыграют с «Рейнджерс». Встреча пройдёт в Глазго. 8 августа мадридская команда сыграет с «Миланом». Этот матч состоится в Клагенфурте (Австрия).

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