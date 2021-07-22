«Лестер» и ещё два клуба АПЛ претендуют на полузащитника «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс может покинуть команду в летнее трансферное окно.



Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун в своём «твиттере», в услугах 23-летнего английского футболиста заинтересованы сразу три клуба — «Лестер Сити», «Саутгемптон» и «Бёрнли».



Мэйтленд-Найлс является воспитанником «Арсенала». За основную команду дебютировал в 2014 году. Прошлый сезон хавбек начал в составе «канониров», а в зимнее трансферное окно перебрался на правах аренды в «Вест Бромвич Альбион». «Дрозды» по итогу розыгрыша заняли предпоследнее, 19-е место в английской Премьер-лиге и вылетели в Чемпионшип. «Арсенал», в свою очередь, финишировал на восьмой строчке в турнирной таблице.



Мэйтленд-Найлс в прошлом сезоне провёл в чемпионате Англии 26 матчей и получил две жёлтые карточки.

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