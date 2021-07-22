Ольга Смородская назвала «Зенит» явным фаворитом нового сезона РПЛ
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о главном фаворите предстоящего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
«Явным фаворитом этого сезона является «Зенит». Они защитят свой титул. Это ясно, они берут чемпионство уже три сезона подряд», — цитирует Смородскую РБК.
Санкт-петербургский «Зенит» стал обладателем Суперкубка России — 2021. Напомним, в сезоне-2020/2021 «Зенит» досрочно оформил чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Это третьи золотые медали для клуба из Санкт-Петербурга подряд. Новый сезон в чемпионате России «Зенит» начнёт матчем с подмосковными «Химками», который состоится 24 июля. Московский «Локомотив» в этот же день сыграет на домашнем стадионе с тульским «Арсеналом».
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