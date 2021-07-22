Алан Дзагоев продлил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, выступающий за красно-синих с 2008 года, продлил своё соглашение с клубом, сообщает пресс-служба команды. Новый контракт футболиста с армейцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.



Дзагоев — воспитанник тольяттинской академии имени Коноплёва. Выступал за «Крылья Советов-СОК», после чего перешёл в ЦСКА, где играет с 2008 года. В минувшем сезоне футболист во всех турнирах провёл 21 матч, забил два гола и сделал три результативные передачи. Всего за московскую команду Алан провёл 375 матчей, забил 77 голов и отдал 90 голевых передач.



Напомним, завтра, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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