Шкриньяр: цель «Интера» — скудетто. После победы в Серии А нельзя рассчитывать на меньшее
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр рассказал о целях миланского клуба на сезон-2021/2022.
«Наша цель — скудетто. После победы в чемпионате нельзя рассчитывать на меньшее. Мы будем работать, чтобы повторить успех, хотя знаем, что легко не будет. Мы должны нацеливаться на победу в каждом матче, чтобы доказать, что «Интер» — до сих пор самая сильная команда», — цитирует Шкриньяра La Gazzetta dello Sport.
«Интер» в минувшем сезоне стал чемпионом Италии впервые за 11 лет. После окончания кампании главный тренер Антонио Конте покинул клуб из-за разногласий с руководством. Его преемником стал Симоне Индзаги, который должен был продлить контракт с «Лацио», но передумал и возглавил миланскую команду.
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