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Испания не сумела одолеть Египет в матче олимпийского футбольного турнира

Испания не сумела одолеть Египет в матче олимпийского футбольного турнира
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В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх в Токио Египет встречался с Испанией. Матч прошёл на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершился со счётом 0:0.

Под занавес первого тайма, на 43-й минуте, полузащитник испанской сборной Даниель Себальос получил серьёзную травму, после того как нападающий Тахер Мохамед наступил ему на голеностоп. Главный арбитр матча, Адхам Махадмех из Иордании, наказал нарушителя жёлтой карточкой. VAR не посчитал, что футболиста нужно было удалить.

Испания и Египет набрали по одному очку и занимают первое и второе места в группе C на Олимпиаде в Японии. Сборные Австралии и Аргентины также проведут свой матч сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.

Календарь Олимпиады
Олимпийские игры (м). Группа C. 1-й тур
22 июля 2021, четверг. 10:30 МСК
Египет U23
Окончен
0 : 0
Испания U23
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Новости. Футбол
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