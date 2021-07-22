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Сборная Франции по футболу разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде в Токио

Сборная Франции по футболу разгромно проиграла Мексике на Олимпиаде в Токио
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В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Мексика встречалась с Францией. Матч прошёл на стадионе «Адзиномото» в Тёфу (Япония) и завершился со счётом 4:1.

Мексиканская сборная вышла вперёд в начале второго тайма, на 47-й минуте. Автором гола стал нападающий Эрнесто Вега. Спустя семь минут мексиканцы удвоили преимущество усилиями полузащитника Себастьяна Кордовы. На 69-й минуте французский форвард Андре-Пьер Жиньяк отыграл один мяч с пенальти, но спустя 11 минут Мексика вновь увеличила разрыв в счёте до двух мячей благодаря точному удару форварда Уриэля Антуны. На 90-й минуте нападающий Эдуардо Агирре довёл счёт до разгромного.

Календарь футбольного турнира ОИ
Турнирная таблица футбольного турнира ОИ
Олимпийские игры (м). Группа A. 1-й тур
22 июля 2021, четверг. 11:00 МСК
Мексика U23
Окончен
4 : 1
Франция U23
1:0 Вега – 47'   2:0 Кордова – 54'   2:1 Жиньяк – 69' (пен)   3:1 Антуна – 80'   4:1 Агирре – 90'

В параллельном матче Новая Зеландия одолела Южную Корею. Матч прошёл на стадионе «Касима Соккер» в Касиме (Япония) и завершился со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече был забит в середине второго тайма, на 70-й минуте. Его автором стал нападающий новозеландской сборной Крис Вуд.

Олимпийские игры (м). Группа B. 1-й тур
22 июля 2021, четверг. 11:00 МСК
Новая Зеландия U23
Окончен
1 : 0
Южная Корея U23
1:0 Вуд – 70'
Комментарии
Новости. Футбол
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