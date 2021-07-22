Все билеты на матч «Рубина» и «Спартака» в РПЛ реализованы

Реализованы все билеты на встречу первого тура Российской Премьер-Лиги, в которой сыграют между собой «Рубин» и «Спартак», сообщает пресс-служба казанского клуба в своём «твиттере». Также приостановлена продажа сезонных абонементов.



Ранее стало известно, что матч состоится в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности, сообщает пресс-служба казанского клуба.



Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.



Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.

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