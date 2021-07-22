Фанаты «Зенита» в знак протеста отказались выкупать билеты на гостевой матч с «Химками»

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» на своём сайте выступило с заявлением о предстоящем выездном матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками».



«За два дня до выезда мы пока ещё не официально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем.

Выезд предлагаем также считать и тем, кто будет находиться у стадиона. Если вопрос посещения матча является для вас критичным, то предлагаем рассмотреть варианты любых других секторов стадиона, помимо гостевого.



Мы опять попали в ситуацию, когда до выезда на матч остаётся менее трёх дней, а у людей куча вопросов, на которые нет ответов. В стране спокойно проходит Евро, и никого ничего не беспокоит. Люди наконец опять готовы возвращаться на футбол: болельщики и фанаты покупают абонементы и билеты на выезда. И потом мы получаем стандартную историю, когда за три дня до матча появляется информация, что вход только по QR-кодам (по неофициальной же информации, до сих пор не согласована выездная квота). Медотводы не действуют — только вакцинированные и люди с ПЦР-тестами, сделанными в московских лабораториях из-за особенностей занесения информации на московский портал QR-кодов. А буквально на предыдущих выходных матч в Калининграде за Суперкубок прошёл без каких-либо вопросов о документальном подтверждении состоянии здоровья. Деньги за транспорт тем, у кого нет QR- кодов, никто возвращать не планирует и не будет», — говорится в заявлении.