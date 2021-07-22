Матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» пройдёт без зрителей

На матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» не будут допущены зрители. Российская команда выступила с заявлением к своим болельщикам.
«К сожалению, вместо ярких эмоций и вашей поддержки мы вынуждены проводить матч в совсем другой атмосфере. Это очень печальная новость не только для болельщиков, но также для команды и для всего клуба. В ближайшее время мы опубликуем решение о компенсации причинённых вам неудобств и подробную инструкцию по возврату денежных средств за билеты на этот матч. Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Сегодня команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома у экрана вашего компьютера или смартфона», — говорится в сообщении клуба.
Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Ответная встреча пройдёт 29 июля.
- 22 июля 2021
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