Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» пройдёт без зрителей

Матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» пройдёт без зрителей
Аудио-версия:
Комментарии

На матч квалификации Лиги конференций «Сочи» — «Кешля» не будут допущены зрители. Российская команда выступила с заявлением к своим болельщикам.

«К сожалению, вместо ярких эмоций и вашей поддержки мы вынуждены проводить матч в совсем другой атмосфере. Это очень печальная новость не только для болельщиков, но также для команды и для всего клуба. В ближайшее время мы опубликуем решение о компенсации причинённых вам неудобств и подробную инструкцию по возврату денежных средств за билеты на этот матч. Мы приносим извинения за причинённые неудобства. Сегодня команда выйдет на поле с двойной мотивацией, чтобы вы смогли насладиться игрой, пусть даже находясь дома у экрана вашего компьютера или смартфона», — говорится в сообщении клуба.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «Сочи» — «Кешля» состоится сегодня, 22 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 19:00 мск. Ответная встреча пройдёт 29 июля.

Новость по теме
Главный тренер «Кешли»: «Сочи» — очень серьёзная команда, но мы верим в себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021