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ЦСКА представил три формы на сезон-2021/2022

ЦСКА представил три формы на сезон-2021/2022
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ЦСКА на своём официальном сайте представил новые комплекты игровых форм, в которых команда будет выходить на поле в предстоящем сезоне.

Домашняя экипировка выполнена в традиционном для армейцев цветах — синий верх футболки перетекает в красный низ. Гостевая форма сделана белой. Наконец третий комплект сделан фиолетовым, на футболке присутствует узор. Техническим спонсором клуба является испанская фирма Joma.

Фото: Официальный сайт ЦСКА

Видео с презентацией домашней формы доступно в «твиттере» ЦСКА:

ЦСКА в прошлом сезоне занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и впервые за долгое время не пробился в еврокубки. Выше армейцев финишировали «Сочи», «Рубин», «Локомотив», «Спартак» и «Зенит».

В 1-м туре предстоящего розыгрыша чемпионата России ЦСКА сыграет с «Уфой». Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве 25 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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