Сергей Семак рассказал о готовности футболистов «Зенита» к старту РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии футболистов перед стартом нового розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Кардинально ничего нового за прошедшую неделю после матча за Суперкубок не случилось. Те игроки, которым нужно больше тренироваться, работают для того, чтобы улучшить своё состояние. Те, кто смог набрать свои кондиции ранее, продолжают готовиться к первому матчу, к старту нового чемпионата России.



Всегда есть определённые трудности и сложности, и они абсолютно разные. В первом сезоне перед командой стояли одни проблемы, сейчас — другие, их тоже нужно решать. Вопросы и проблемы есть и будут всегда.



Вильмара Барриоса можно ждать в расположении «Зенита» 23 июля. По трансферной работе пока никакой новой информации нет. Мы работаем в том же составе и в том же режиме», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».