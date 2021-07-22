Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Левников рассказал об изменениях в трактовке правил перед стартом РПЛ

Николай Левников рассказал об изменениях в трактовке правил перед стартом РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников рассказал, как изменились трактовки правил перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Все 16 команд РПЛ прослушали семинары об изменениях в правилах игры с этого сезона. Наши инструкторы доносили материал до игроков и тренеров. Это важно для взаимопонимания.

Было определено, что верхняя граница руки находится на уровне подмышечной впадины. Если линия вне игры выше этого уровня — это офсайд, относится и к правилу 12: если игрок касается мяча рукой ниже этого уровня — это нарушение.

Теперь при контакте мяча с рукой игрока арбитр обязан оценивать обоснованность положения руки по отношению к тому, что футболист делает в данной ситуации. Случайный контакт руки партнёра по команде с мячом перед забитым голом, случайный контакт руки с мячом, при котором создаётся возможность забить гол, были исключены из перечня нарушений», — передаёт слова Левникова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Новость по теме
Объявлены судьи матча «Рубин» — «Спартак» и других встреч 1-го тура нового сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021