Николай Левников рассказал об изменениях в трактовке правил перед стартом РПЛ

Бывший арбитр, а ныне член экспертно-судейской комиссии РФС Николай Левников рассказал, как изменились трактовки правил перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Все 16 команд РПЛ прослушали семинары об изменениях в правилах игры с этого сезона. Наши инструкторы доносили материал до игроков и тренеров. Это важно для взаимопонимания.
Было определено, что верхняя граница руки находится на уровне подмышечной впадины. Если линия вне игры выше этого уровня — это офсайд, относится и к правилу 12: если игрок касается мяча рукой ниже этого уровня — это нарушение.
Теперь при контакте мяча с рукой игрока арбитр обязан оценивать обоснованность положения руки по отношению к тому, что футболист делает в данной ситуации. Случайный контакт руки партнёра по команде с мячом перед забитым голом, случайный контакт руки с мячом, при котором создаётся возможность забить гол, были исключены из перечня нарушений», — передаёт слова Левникова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 22 июля 2021
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