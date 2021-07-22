Шамиль Газизов рассказал, как относится к Зареме Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о словах Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.



«К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя. Я не знаю анонимов, там черти сидят. Вот их я не люблю. Уже отвечал на этот вопрос о Зареме Салиховой. Надо хотя бы мою биографию знать, чтобы говорить о родственниках. А к Остону отношусь нормально. Я старше всех футболистов, можно сказать, что для них старший товарищ. Что касается критики, если критикуют, значит, живу очень хорошо. Если её не будет, я умер», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Напомним, Зарема Салихова с сарказмом поздравила генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с днём рождения. 18 июля ему исполнилось 53 года. Она назвала полузащитника «Спартака» Остона Урунова сыном Газизова.