Шамиль Газизов рассказал, как относится к Зареме Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился мнением о словах Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, в свой адрес.
«К Зареме отношусь с уважением, она говорит от себя. Я не знаю анонимов, там черти сидят. Вот их я не люблю. Уже отвечал на этот вопрос о Зареме Салиховой. Надо хотя бы мою биографию знать, чтобы говорить о родственниках. А к Остону отношусь нормально. Я старше всех футболистов, можно сказать, что для них старший товарищ. Что касается критики, если критикуют, значит, живу очень хорошо. Если её не будет, я умер», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Напомним, Зарема Салихова с сарказмом поздравила генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с днём рождения. 18 июля ему исполнилось 53 года. Она назвала полузащитника «Спартака» Остона Урунова сыном Газизова.
- 22 июля 2021
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