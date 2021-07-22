Президент «Атлетико» считает, что фанаты клуба не простят Гризманну уход в «Барселону»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопросы о возможном возвращении в клуб нападающего Антуана Гризманна из «Барселоны».



Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры об обмене француза на полузащитника Сауля Ньигеса. Впоследствии стало известно, что стороны не могут договориться о сделке.



«Не знаю, как проходит обмен. Думаю, вы спрашиваете не того человека. Простят ли наши фанаты Гризманна? Не думаю», — приводит слова Сересо AS.



Гризманн защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В 2018 году французом интересовалась «Барселона», однако он публично объявил, что не перейдёт в стан сине-гранатовых. Тем не менее спустя год, летом 2019-го, 30-летний форвард перебрался в каталонский клуб.