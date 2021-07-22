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Аргентина с Понсе и Гайчем проиграла Австралии в матче футбольного турнира Олимпиады

Аргентина с Понсе и Гайчем проиграла Австралии в матче футбольного турнира Олимпиады
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В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Аргентина встречалась с Австралией. Матч прошёл на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершился со счётом 0:2.

Австралийская команда вышла вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Лаклана Уолеса. В добавленное к первому тайму время полузащитник аргентинцев Франсиско Ортега получил две жёлтые карточки подряд и покинул поле. Судьбу противостояния на 80-й минуте решил форвард австралийцев Марко Тилио.

В составе сборной Аргентины участие в матче приняли нападающие Адольфо Гайч, игравший за ЦСКА, и форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак». Первый провёл на поле весь матч, а второй вышел на замену в начале второго тайма.

Австралия, набрав 3 очка, поднялась на первое место в группе C. Ниже располагаются Испания и Египет (у обеих команд по 1 очку), сыгравшие свой матч вничью. Аргентина (0) замыкает квартет.

Олимпийские игры (м). Группа C. 1-й тур
22 июля 2021, четверг. 13:30 МСК
Аргентина U23
Окончен
0 : 2
Австралия U23
0:1 Уолес – 14'   0:2 Тилио – 80'
Удаления: Ортега – 45+3' / нет
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