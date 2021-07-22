Аргентина с Понсе и Гайчем проиграла Австралии в матче футбольного турнира Олимпиады

В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Аргентина встречалась с Австралией. Матч прошёл на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро (Япония) и завершился со счётом 0:2.
Австралийская команда вышла вперёд уже на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Лаклана Уолеса. В добавленное к первому тайму время полузащитник аргентинцев Франсиско Ортега получил две жёлтые карточки подряд и покинул поле. Судьбу противостояния на 80-й минуте решил форвард австралийцев Марко Тилио.
В составе сборной Аргентины участие в матче приняли нападающие Адольфо Гайч, игравший за ЦСКА, и форвард Эсекьель Понсе, выступающий за «Спартак». Первый провёл на поле весь матч, а второй вышел на замену в начале второго тайма.
Австралия, набрав 3 очка, поднялась на первое место в группе C. Ниже располагаются Испания и Египет (у обеих команд по 1 очку), сыгравшие свой матч вничью. Аргентина (0) замыкает квартет.
- 22 июля 2021
-
16:02
-
16:00
-
15:57
-
15:57
-
15:34
-
15:28
-
15:14
-
14:55
-
14:46
-
14:38
-
14:22
-
14:14
-
14:06
-
13:52
-
13:45
-
13:43
-
13:31
-
13:20
-
12:59
-
12:41
-
12:25
-
12:24
-
12:02
-
11:25
-
11:25
-
11:05
-
10:56
-
10:55
-
10:21
-
10:11
-
09:55
-
09:50
-
09:35
-
09:25
-
09:11