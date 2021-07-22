Шамиль Газизов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Беленову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к вратарю Александру Беленову.



«Клубы всегда интересуются такими футболистами, как Беленов. Если получим какое-то предложение — будем смотреть. Пока мы их не получали», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».



Напомним, завтра, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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