«Ростов» и «Динамо» сыграют без зрителей. Ранее хозяевам разрешили заполнить арену на 50%

«Ростов» на своём официальном сайте сообщил, что матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» пройдёт без зрителей, несмотря на то что ранее клубу разрешили заполнить стадион на 50 процентов.



«Уважаемые болельщики! На основании Постановления №18 от 07.07.2021 г. Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Поповой А.Ю. и требования Управления Роспотребнадзора по Ростовской области №491 от 21.07.2021 г. сообщаем, что матч 1-го тура РПЛ между командами «Ростов» (Ростов-на-Дону) и «Динамо» (Москва), запланированный на 23.07.2021 г., пройдёт без зрителей.



Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Постановлением главы Роспотребнадзора Поповой А.Ю. решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней.



Футбольный клуб «Ростов» приносит свои искренние извинения и, несмотря на всё, надеется на вашу поддержку, которую команда обязательно будет чувствовать завтра на стадионе. Мы верим, что эпидемиологическая ситуация в Ростовской области улучшится и мы все вместе скоро увидимся на «Ростов Арене». О порядке возврата билетов мы сообщим дополнительно в течение дня», — говорится в заявлении.



Матч «Ростов» — «Динамо» пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону 23 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.