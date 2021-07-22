Николай Волошин не вошёл в список судей на следующий сезон РПЛ из-за поддельных ПЦР-тестов

Арбитр Николай Волошин не вошёл в список арбитров на следующий сезон РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом. Отстранение арбитра связано с поддельными тестами ПЦР. По сообщениям СМИ, судья полгода ездил на матчи ФНЛ с ненастоящими результатами тестирования на коронавирус.



«Сейчас речь идёт лишь о том, что он не вошёл в список арбитров на будущий сезон, а не о пожизненном отстранении», — рассказал «Чемпионату» собеседник, близкий к РФС.



Напомним, завтра, 23 июля, стартует новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги. Ранее Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал имена судей, которым предстоит обслуживать матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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