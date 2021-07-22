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Сборная Бразилии по футболу победила Германию на Олимпиаде в матче с шестью голами

Сборная Бразилии по футболу победила Германию на Олимпиаде в матче с шестью голами
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В 1-м туре группового этапа соревнований по футболу среди мужских команд на Олимпийских играх Бразилия встречалась с Германией. Матч прошёл на стадионе «Ниссан» в Иокогаме (Япония) и завершился со счётом 4:2.

К 30-й минуте бразильцы громили соперника со счётом 3:0 благодаря хет-трику нападающего Ришарлисона. Перед свистком на перерыв, на второй компенсированной минуте, номинальные хозяева могли забить вновь, но форвард Матеус не реализовал пенальти. На 57-й минуте Германия отыграла один мяч благодаря точному удару полузащитника Надима Амири. Спустя шесть минут немецкая команда осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил хавбек Максимилиан Арнольд. Несмотря на численное превосходство соперника, Германия на 84-й минуте сократила разрыв в счёте до минимума усилиями нападающего Рагнара Ахе. Точку в противостоянии на пятой компенсированной минуте поставил форвард Бразилии Паулинью.

Бразилия, набрав три очка, поднялась на первое место в группе D. Ниже располагаются Кот-д'Ивуар (3), Саудовская Аравия и Германия (у обеих команд 0 очков).

Олимпийские игры (м). Группа D. 1-й тур
22 июля 2021, четверг. 14:30 МСК
Бразилия U23
Окончен
4 : 2
Германия U23
1:0 Ришарлисон – 7'   2:0 Ришарлисон – 22'   3:0 Ришарлисон – 30'   3:1 Амири – 57'   3:2 Ахе – 84'   4:2 Паулинью – 90+5'
Удаления: нет / Арнольд – 63'

Результаты других матчей:

Кот-д'Ивуар — Саудовская Аравия — 2:1
Гондурас — Румыния — 0:1
Япония — ЮАР — 1:0

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