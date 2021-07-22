Адвокат оценил возможность уголовного наказания Волошину за подделку ПЦР-тестов

Адвокат Андрей Князев оценил возможность уголовного наказания Николаю Волошину за подделку ПЦР-тестов



«Если Волошин просто воспользовался поддельным тестом, то пока уголовного наказания за это не было. Наложить на него взыскания или не допустить до работы может только футбольная организация. Ничем особенным это не закончится. Пока в судебной практике не сажали даже тех, кто продавал такие тесты, а разговоров много. Мог заразить окружающих? Если арбитр болел, то докажите. Скорее всего, всё ограничится дисциплинарными выводами, уголовным наказанием — точно нет.



Есть разница: подделал ты сам или купил. Если он предъявлял тест какой-нибудь тётеньке, которая проверяла — это одно. Если использовал для поездки за рубеж — немного другое. Но пока и тех, кто подделывал для поездок, никто не привлёк. Не думаю, что будут сделаны серьёзные выводы», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, арбитр Николай Волошин не вошёл в список арбитров на следующий сезон РПЛ. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом. Отстранение арбитра связано с поддельными тестами ПЦР. По сообщениям СМИ, судья полгода ездил на матчи ФНЛ с ненастоящими результатами тестирования на коронавирус.

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