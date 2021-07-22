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«Эвертон» купил Демарая Грея у «Байера»

«Эвертон» купил Демарая Грея у «Байера»
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«Эвертон» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Демарая Грея из «Байера-04».

Сумма трансфера не разглашается. Контракт 25-летнего английского футболиста с «ирисками» рассчитан до лета 2025 года и включает опцию продления ещё на сезон. За ливерпульскую команду Грей будет выступать под 11-м номером.

«Я хочу двигаться вперёд, быть важным игроком для команды и помогать ей забивать. Чувствую, что сейчас в моей карьере наступил момент, когда я готов достичь всех целей, которые перед собой поставил. Хочу наслаждаться своей игрой и помогать команде быть вверху таблицы», — сказал Демарай.

Грей является воспитанником «Бирмингем Сити», откуда в 2016 году перешёл в «Лестер». В январе этого года игрока приобрёл «Байер», сумма сделки составила € 2 млн. В немецкой Бундеслиге хавбек провёл 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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