Червиченко: Германия Кунца за полчаса трёшку проглотила. От результата глаза на лоб лезут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре олимпийской сборной Германии в матче с Бразилией (2:4). Немцев тренирует один из кандидатов в наставники сборной России Штефан Кунц.



«Тренер нашей сборной предполагается интересный. Особенно если учитывать, что в первые полчаса его Германия трёшку проглотила, ещё и пенальти могла пустить. Пока Кунц не очень впечатляет.



Не совсем его сборная? Но раз он там числится, раз он поехал на Олимпиаду, значит, его. Все остальные аргументы в пользу бедных. Если команда пропустила трёшку в первом тайме, значит, Кунц дал установку, которая не работает. Выбор нашего Футбольного союза становится неочевидным.



Возможно, Германия вообще этот турнир выиграет, но пока всё началось обескураживающе. Кандидат номер один в сборную даёт такой результат, от которого глаза на лоб лезут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.