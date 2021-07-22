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Червиченко: Германия Кунца за полчаса трёшку проглотила. От результата глаза на лоб лезут

Червиченко: Германия Кунца за полчаса трёшку проглотила. От результата глаза на лоб лезут
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре олимпийской сборной Германии в матче с Бразилией (2:4). Немцев тренирует один из кандидатов в наставники сборной России Штефан Кунц.

«Тренер нашей сборной предполагается интересный. Особенно если учитывать, что в первые полчаса его Германия трёшку проглотила, ещё и пенальти могла пустить. Пока Кунц не очень впечатляет.

Не совсем его сборная? Но раз он там числится, раз он поехал на Олимпиаду, значит, его. Все остальные аргументы в пользу бедных. Если команда пропустила трёшку в первом тайме, значит, Кунц дал установку, которая не работает. Выбор нашего Футбольного союза становится неочевидным.

Возможно, Германия вообще этот турнир выиграет, но пока всё началось обескураживающе. Кандидат номер один в сборную даёт такой результат, от которого глаза на лоб лезут», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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