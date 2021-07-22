В РПЛ подтвердили, что матч-открытие нового сезона пройдёт без зрителей

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сделала заявление по поводу допуска болельщиков на матчи 1-го тура нового сезона чемпионата России.
«22 июля на основании постановления Главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона 2021/22 «Ростов» – «Динамо» без зрителей.
В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.
К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.
Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать Лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.
- 22 июля 2021
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