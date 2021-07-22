Колыванов: выступление Кунца на Олимпиаде должно являться показателем для сборной России

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился мнением об игре олимпийской сборной Германии в матче с Бразилией (2:4). Немцев тренирует один из кандидатов в наставники сборной России Штефан Кунц.



«Выступление Кунца на Олимпиаде должно являться каким-то показателем для РФС и нашей сборной, он же с молодёжкой Германии хорошо себя показывал. А на Олимпиаде есть возрастные ограничения. Но, сколько уже говорил, я бы выбрал в нашу сборную не Кунца, а Бердыева.



Кунц никогда не был главным тренером в первой сборной, в клубах тоже не выделялся. Не знаю, откуда он всплыл, но работа с молодёжью одно, а с главной — другое. Нужно знать специфику рынка», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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