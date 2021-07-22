Александр Григорян покинул «Алашкерт»

Александр Григорян покинул пост главного тренера армянского «Алашкерта». Об этом сообщается на странице клуба в «Фейсбуке».

«Алашкерт» расторг контракт с главным тренером Александром Григоряном по обоюдному согласию.

Во время встречи с владельцем клуба Багратом Навояном тренер выразил желание вернуться в Россию из-за проблем в семье. Для «Алашкерта» сейчас важный период, однако г-н Навоян отметил: «футбол, безусловно, важен, но семья — на первом месте».

Благодарим господина Григоряна за проделанную в сжатые сроки огромную работу и желаем тренеру успехов в дальнейшей деятельности. Вскоре станет известно имя главного тренера «Алашкерта», — говорится в сообщении клуба.

Григорян стал главным тренером «Алашкерта» 20 мая. Спустя неделю он стал с командой чемпионом Армении. Ранее Григорян работал в таких командах, как «Луч», «СКА-Хабаровск», «Анжи», «Пахтакор», «Химки», «Тосно», а также в ряде женских футбольных клубов.