«Сочи» — «Кешля»: составы команд на матч квалификации Лиги конференций

Сегодня, 22 июля, состоится матч «Сочи» — «Кешля» (Баку, Азербайджан). Первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Известны составы команд.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Барач, Прохин, Родригао, Заика, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич.

Запасные: Адамов, Воробьёв, И. Попов, Барсов, Терехов, Колмаков, Ангбан, Юрганов, Маммана.

«Кешля»: Ст. Намашко, Гыртымов, Т. Гулиев, Гаджиев, Фелипе Сантос, Велизаде, Салахлы, Бойович, Юнанов, Нету, Гигаури.

Запасные: Валиев, Байрамов, Диниев, Т. Ахундов, Амирджанов, Мустафаев, Абдуллаев, Магеррамлы.

Обслужит встречу бригада арбитров из Албании во главе с Энеа Йорги. Помогать ему будут ассистенты Ридигер Чокай и Рейди Авдо. Резервный рефери — Криденс Мета.



Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится на стадионе «Шафа» в Баку 29 июля. Начало — в 19:00 мск.



Напомним, Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. При этом в состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. Прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.