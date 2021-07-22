Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в Турции

Бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в чемпионате Турции. 28-летний нигериец подписал контракт с клубом «Карагюмрюк». Стороны заключили соглашение до 2023 года, информирует пресс-служба турецкого клуба в "Твиттере".
Муса перебрался в Турцию на правах свободного агента. Его контракт с нигерийским клубом «Кано Пилларс» подошёл к своему завершению. До этого несколько месяцев он выступал за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В зимнее трансферное окно Ахмед тренировался с «Вест Бромвич Альбион», но клуб решил не предлагать ему контракт по финансовым причинам.
Напомним, у Мусы есть опыт игры в АПЛ за «Лестер Сити», куда игрок перешёл из ЦСКА в 2016 году. Последним клубом нигерийца был «Аль-Наср», в составе которого он провёл 57 матчей, забил 11 мячей и отдал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Ахмеда в € 6 млн. Ранее форварда связывали с турецкими клубами, но переход так и не состоялся.
- 22 июля 2021
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