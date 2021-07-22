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Мостовой: игра Германии на ОИ — не вина Кунца. Его работа там — не показатель для России

Мостовой: игра Германии на ОИ — не вина Кунца. Его работа там — не показатель для России
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о возможном назначении наставника немецкой молодёжки Штефана Кунца на пост главного тренера национальной команды.

«Я удивился игре Бразилии и Германии, первые могли выигрывать спокойно с разницей в семь мячей, но они просто встали и не захотели играть! Не сказал бы, что такая игра — вина Кунца. При чём он тут? На поле в принципе была одна команда. Да и вообще, Германия почти спасла матч. Работа на Кунца на Олимпиаде вообще не должна рассматриваться как показатель перед назначением в сборную России. Его неделю назад вообще никто не знал у нас», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, предыдущим наставником сборной России был Станислав Черчесов, который покинул должность после провала на Евро-2020. Специалист и РФС официально расторгли контракт 9 июля. Главный тренер отказался от компенсации.

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