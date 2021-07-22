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Около 3 тыс. фанатов «Спартака» смогут посетить гостевой матч 1-го тура РПЛ с «Рубином»

Московский «Спартак» объявил, что гостевой матч 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги смогут посетить около 3 тысяч болельщиков красно-белых.

«Все 2 392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», остаются действительными», — написала пресс-служба «Спартака».

Ранее стало известно, что матч состоится в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.

Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.