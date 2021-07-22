Кудряшов подписал новый контракт с «Антальяспором»

Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал новый контракт с турецким «Антальяспором», информирует клубная пресс-служба.
Контракт подписан по схеме «один плюс один»: соглашение рассчитано на год, также доступна опция первоочередной пролонгации ещё на год.
«Фёдор принимал участие в чемпионате Европы со сборной России, после того, как истек срок его контракта с нами. После напряженного сезона мы снова сели за стол переговоров с нашим игроком и договорились о продлении сотрудничества», — сказал член правления «Антальяспора» Сезгин Озер.
Кудряшов выступал в «Антальяспоре» с января 2020 года. 1 июля 2021 года Фёдор стал свободным агентом по истечении контракта с турецким клубом. Ранее в России защитник защищал цвета «Сочи», «Рубина», «Терека», «Ростова», «Спартака», «Краснодара», «Томи» и «Химок».
- 22 июля 2021
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