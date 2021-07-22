Дриусси может перейти в «Интер Майами», за который выступают Игуаин и Матюиди

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может подписать контракт с «Интер Майами». Ранее сообщалось, что аргентинец покинет российский клуб и продолжит карьеру в МЛС.
По информации Tuttomercatoweb, команда из Майами планирует усилить линию атаки и нацелилась на приобретение форварда из европейского клуба. Дриусси рассматривается как основной вариант.
Известно также, что «Интер Майами» может расстаться с одним из своих игроков, в частности с 21-летним аргентинским нападающим Хулианом Каррансой. Напомним, за американский клуб выступают такие именитые футболисты, как Гонсало Игуаин и Блез Матюиди.
Напомним, Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году. Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 7,5 млн. Действующий контракт аргентинского форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
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