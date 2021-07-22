«Барселона» предлагает Гризманна топ-клубам АПЛ. Игрок хочет только в «Атлетико»

«Барселона» не теряет надежды пополнить свой трансферный бюджет и разгрузить зарплатную ведомость путём продажи нападающего Антуана Гризманна.

Как информирует Get French Football News со ссылкой L’Equipe, представители «Барселоны» предложили услуги Гризманна «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур», британские клубы взяли паузу на размышления.

Сам Антуан отдаёт предпочтение варианту возвращения в мадридский «Атлетико». Ранее француза связывали с «ПСЖ», «Ювентусом», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и рядом других топ-клубов.

Гризманн выступает за «Барселону» с 2019 года, куда перешёл из «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года.

В минувшем сезоне 30-летний Гризманн принял участие в 51 встрече за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Ранее интерес к нему приписывали мадридскому «Атлетико» и ряду клубов из АПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 60 млн.