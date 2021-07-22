Пьянич в соцсетях повторил сообщение Локателли. Игроками интересуется «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич опубликовал пост на своей странице в «Инстаграме», в котором написал лишь одно слово calma (на испанском и итальянском языках переводится как «спокойствие»). Три дня назад пост с этим же словом выложил хавбек «Сассуоло» Мануэль Локателли.
Стоит подчеркнуть, что к полузащитникам проявляет интерес «Ювентус». Ранее стало известно, что Локателли уже согласовал личные условия контракта с туринцами до 2026 года. Пьянич уже выступал за «старую синьору» с 2016 по 2020 год. После перехода в «Барселону» босниец так и не сумел закрепиться в составе каталонцев.
Сообщалось, что «Ювентус» предложил «Барселоне» обменять Пьянича на валлийского хавбека Аарона Рэмси. Отмечается, что сам Миралем также хочет вернуться в Италию.
- 22 июля 2021
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