Игрок «Крыльев»: хотим показать, что умеем играть в футбол и с «Ахматом», и со «Спартаком»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал о настрое самарской команды на приближающийся сезон Российской Премьер-Лиги.

«До сезона будет ещё много теории. Будем разбирать все команды, смотреть плюсы и минусы. Конечно, хотим играть первым номером. Хотим и против «Ахмата», и против «Спартака» показывать то, что мы умеем играть в футбол. В прошлом году мы это доказали. Всё будет зависеть от тренерского штаба, как они поставят нам игру, в какой футбол мы будем играть. Тренеры знают, что мы готовы на все идеи, которые они нам предложат. Поэтому я думаю, что никаких проблем с этим не будет.

Хотелось бы сказать болельщикам, чтобы они также приходили, как и в прошлом году, позапрошлом. Было видно, что они поверили в команду, в наши идеи, в то, как мы играем. Мы отплачивали тем же на поле. Очень много улыбок было на стадионе. Это радует. Даже после проигранной игры мы видели, как нас поддерживали. Это дорогого стоит. Мы будем отдавать себя на 100% и больше. А тем, кто придёт за нас болеть, рвать глотки за нас. То есть то, что они всегда делают (улыбается). Потому что Самара – это футбольный город. Я уже третий год это на себе чувствую. Ты можешь играть плохо, но равнодушие болельщики не смогут тебе простить», — приводит слова Чернова официальный сайт «Крыльев».