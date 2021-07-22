«Реал» и «Манчестер Юнайтед» не могут договориться о трансфере Варана

«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» не могут прийти к соглашению по трансферу защитника Рафаэля Варана. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на AS. Оба клуба не хотят идти на уступки.

«Юнайтед» рассчитывает заплатить за француза менее рыночной стоимости, так как у него остался год контракта со «сливочными». В Мадриде считают, что англичане должны предложить около € 70 млн, манкунианцы, в свою очередь, готовы отдать не более € 40 млн.

Первое предложение, направленное в письменной форме, было отклонено, и обе стороны согласились возобновить переговоры. Сам Варан рассчитывал, что окончательное решение клубы примут до возобновления тренировок, которые стартуют в эти дни. «Реал» склоняется к сохранению игрока.

Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.