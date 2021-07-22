Мать Радимова: матч России и Германии — это как «Запорожец» и «Мерседес» ездили по полю

Светлана Радимова, мать бывшего футболиста сборной России, а ныне главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова, рассказала о двух случаях из карьеры сына, которые запомнились ей на всю жизнь в негативном ключе.

«Наверное, есть два события, которые я помню всю жизнь. Первое: они играли в Москве, я уже сейчас не помню, с кем. По телевизору показывали, но, видимо, не всё. Влад получил травму. А у него есть такой друг, журналист Василий Уткин. И по телевизору не показали, что за травма была у Влада. Увели и увели. А я сижу дома, смотрю, и вдруг мне Вася звонит и говорит: «Светлана Алексеевна, вы не переживайте, уже ничего, ему уже лучше».

А я не знаю, что случилось. Я говорю: «Что случилось?» Он хотел меня успокоить, а по телевизору не показали, и получилось, что он меня расстроил ещё больше. И я вот этот момент помню, конечно, очень — чуть с ума не сошла именно от этой фразы. Оказалось, что ему выбили плечо, у него вывалился сустав.

А второе — был такой матч, мы ездили на чемпионат Европы в 1996 году, и они играли в Манчестере. Играла наша сборная и сборная Германии. И сборная Германии их так возила, они так проиграли… Это как будто бы по полю ездили «Мерседес» и «Запорожец», и они соревновались. Это было так видно, и когда ты видишь, что твой ребёнок мучается на этом поле, что ему так тяжело…

Я вот так же, как сейчас, просто не смогла досмотреть до конца, я вышла в подтрибунное помещение, стояла и рыдала. Какой-то мужчина проходил и говорит: «Вам плохо?» Я говорю: «Мне очень плохо». — «У вас что-то случилось?» — «Нет, не у меня. У нас». На трибуне, правда, их так поддерживали, мы кричали: «Мальчишки, давайте, вперёд! Мы их в сорок пятом разбили, а вы тут не можете!» Но ничего не помогло. Этот матч, конечно, забыть невозможно», — приводит слова Радимовой официальный сайт РФС.