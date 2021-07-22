Экс-игрок «Милана»: нужно понять, сколько времени нужно Влашичу для адаптации в Серии А

Бывший полузащитник «Милана» Стефано Куоги поделился мнением о возможном переходе хавбека ЦСКА Николы Влашича в стан россонери.
«Отличный игрок, однако, нужно понять, сколько времени нужно, чтобы закрепиться в Серии А. «Милан» будет играть в Лиге чемпионов, и ему нужны игроки, которые быстро интегрируются. Но если они его выбирают, значит, все шаги предприняты. Я доверяю Массаре и Мальдини, они характеризуются фактами, а не словами», — цитирует Куоги Milan News со ссылкой на TMW.
Ранее стало известно, что Влашич заявил боссам ЦСКА, что желает покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. «Милан» хочет взять хавбека в аренду за € 5 млн с опцией выкупа в размере € 20 млн плюс бонусы, но ЦСКА требует за Влашича € 30 млн. За такую сумму хорвата готов купить «Монако». Игрока хочет видеть в своей команде его соотечественник Нико Ковач.
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