Червиченко: вряд ли «Сочи» пошумит в Европе, но дальше пройдут

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре «Сочи» в матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций с азербайджанской «Кешлей». Сочинцы разгромно победили со счётом 3:0.



«Сочинцы играли хорошо. Это ещё Попов не забил четвёртый в ситуации, где сложнее было промахнуться. Мне казалось, они выиграют с ещё большим преимуществом. Я думаю, они пройдут дальше. Если вывалятся на «Партизан», там есть шансы. Тем более нет преимущества гостевого гола. Всё может быть. Не такой уж «Партизан» непобедимый.



Вряд ли «Сочи» пошумят в Европе. Если попадут в группу и там какие-то матчи выиграют, уже будет хорошо. Мне кажется, «Сочи» не хватает скорости и таких мастеровитых ребят как Нобоа. По-моему, это единственная их звезда сейчас. Если они кого-то подкупят, то, может быть, наведут шума. Но хорошее выступление в группе — уже хороший результат для команды, которая делает первые шаги.



Неудачи наших клубов в матчах со слабыми соперниками — просто ужасный год. Это не система. Когда это происходит в течение трёх лет — это уже болезнь. А прошлогодний ужас — стечение обстоятельств», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.