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В «Локомотиве» рассказали о неопределённости с допуском зрителей на первый матч РПЛ

В «Локомотиве» рассказали о неопределённости с допуском зрителей на первый матч РПЛ
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Московский «Локомотив» сообщил, что до сих пор не получил указаний от Роспотребнадзора по поводу допустимой заполняемости стадиона на матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом».

«Уважаемые болельщики «Локомотива», мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остаётся совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион.

Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с «Арсеналом».

Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы», — написала пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере».

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