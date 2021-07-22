«Спартак» привлёк к тренировкам с основой 20-летнего вратаря. Фото

Пресс-служба «Спартака» опубликовала фото с тренировки основного состава перед стартом нового сезона Российской Премьер-Лиги. На занятии присутствует 20-летний вратарь Даниил Марков.

«Тренерский штаб продолжает вовлекать молодых игроков. На этой неделе вместе с основной командой тренируется 20-летний вратарь Даниил Марков», — подписала фото пресс-служба красно-белых.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Спартака».

Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее стало известно, что матч состоится в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.