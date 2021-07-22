«Спартак» анонсировал показ игровой формы на будущий сезон. Видео

Пресс-служба «Спартака» анонсировала показ новой игровой формы. Презентация состоится завтра, 23 июля. Начало — в 10:00 мск. Ролик с анонсом красно-белые выложили в «твиттере» клуба.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Спартака».
Матч 1-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Рубин» — «Спартак» состоится 24 июля на стадионе «Ак Барс» в Казани. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее стало известно, что матч состоится в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате России, уступив лидерство «Зениту». Благодаря этому результату красно-белые сыграют в квалификации Лиги чемпионов.
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