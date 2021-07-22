Президент «Барселоны» подтвердил интерес к Гризманну со стороны других клубов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил интерес к нападающему Антуану Гризманну со стороны других европейских клубов.

«Гризманн — игрок «Барселоны», у него действующий контракт. В том случае, если обстоятельства не изменятся, Антуан останется в клубе. По отношению к нему на трансферном рынке наблюдается определённая активность, но это нормальное явление. Мы не отрицаем тот факт, что к игроку есть интерес от других клубов. Это лишь доказывает его уровень.

Покупка Гризманна стала прекрасным вложением денег для «Барсы». Мы им очень довольны. Другим клубам будет нелегко сделать устраивающее нас предложение, чтобы мы отпустили Антуана.

К Гризманну есть интерес, а мы строим финансово устойчивую команду. Но с Антуаном у нас нет никаких проблем, мы в восторге от него. Однако мы открыты для предложений, потому что находимся в шатком положении и должны помнить о финансовом fair play»,– приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.