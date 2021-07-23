Вингер «Эвертона» Бернард перешёл в клуб из ОАЭ. Игроком интересовался «Зенит»
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Фланговый полузащитник «Эвертона» Бернард продолжит карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах. Бразильский вингер подписал контракт с «Аль-Шараджа», информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».
Стороны заключили соглашение сроком на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Ранее СМИ приписывали интерес к Бернарду санкт-петербургскому «Зениту», однако дальше слухов дело так и не зашло.
Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В сезоне-2020/2021 футболист провёл в составе «ирисок» 18 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарда в € 12 млн.
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