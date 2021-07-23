Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Эвертона» Бернард перешёл в клуб из ОАЭ. Игроком интересовался «Зенит»

Вингер «Эвертона» Бернард перешёл в клуб из ОАЭ. Игроком интересовался «Зенит»
Комментарии

Фланговый полузащитник «Эвертона» Бернард продолжит карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах. Бразильский вингер подписал контракт с «Аль-Шараджа», информирует пресс-служба клуба в «Твиттере».

Стороны заключили соглашение сроком на три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ранее СМИ приписывали интерес к Бернарду санкт-петербургскому «Зениту», однако дальше слухов дело так и не зашло.

Бернард перешёл в «Эвертон» в 2018 году свободным агентом из донецкого «Шахтёра». Ранее бразилец выступал за «Атлетико Минейро». В сезоне-2020/2021 футболист провёл в составе «ирисок» 18 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Бернарда в € 12 млн.

Новость по теме
«Зенит» интересуется вингером «Эвертона», который ранее выступал за «Шахтёр»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021