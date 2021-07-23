Алаба — о переходе в «Реал»: здорово, что снова смогу работать с Анчелотти

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился эмоциями от первых дней в клубе. 22 июля прошла презентация австрийца.

«Многие футболисты мечтают об этом моменте — однажды сыграть за самый большой клуб в мире. «Реал» всегда был для меня приоритетом. Когда поступило предложение, я с первого момента понял, что хочу приехать сюда. Разговаривал перед этим с Кроосом и Марсело.

Здорово, что снова смогу работать с Анчелотти. Я знаю его ещё по работе в мюнхенской «Баварии». Наши отношения были действительно очень хорошими, и я очень счастлив, что мы снова можем работать вместе», — цитирует Алабу пресс-служба «Реала».

Алаба перешёл в «Реал» бесплатно после истечения соглашения с «Баварией». За мюнхенцев он выступал с 2009 года. В составе немецкого клуба Давид — 10-кратный чемпион Германии, обладатель шести Кубков и шести Суперкубков страны, двукратный победитель Лиги чемпионов, обладатель двух Суперкубков УЕФА и двукратный победитель клубного чемпионата мира.