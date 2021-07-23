В английской Премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса

В чемпионате Англии вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции, сообщает La Repubblica.

По данным источника, Английская футбольная ассоциация решила, что до 1 октября игроки и персонал всех клубов АПЛ должны будут пройти вакцинацию. Одной дозы будет недостаточно: к этому сроку необходимо будет пройти курс вакцинации двумя дозами. Команда, которая не будет соответствовать этим требованиям, не сможет принимать участие в турнире.

К 1 октября вакцинироваться должны все, кто посещает стадион: включая футболистов, тренеров и персонал. Если они не будут вакцинированы к этому моменту, то больше не смогут выходить на поле.

Новый сезон АПЛ стартует 13 августа. В первом матче нового сезона «Брентфорд» встретится с «Арсеналом».