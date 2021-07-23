«Спартак» отдал защитника Голосова в аренду в «Ротор»

Волгоградский «Ротор» на своём официальном сайте сообщил об аренде защитника «Спартака» Ильи Голосова. 19-летний футболист проведёт весь следующий сезон в клубе ФНЛ.
В прошлом сезоне ФНЛ в составе «Спартака-2» Голосов сыграл восемь матчей и отдал одну результативную передачу. Также защитник выступал в Молодёжной лиге, в его активе шесть игр.
До академии «Спартака» Голосов воспитывался в структуре «Локомотива» и «Ростова». За главную команду спартаковцев он провел 3 матча. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года.
В минувшем сезоне «Ротор» набрал 22 очка, занял 15-е место и вылетел из Премьер-лиги в ФНЛ. «Спартак-2» в прошедшем сезоне Футбольной национальной лиги с 49 очками занял 14-е место. В текущем розыгрыше ФНЛ после двух туров у «Ротора» два очка, у «Спартака-2» — одно.
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